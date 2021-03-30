北京瞭望／新版克強經濟將浮現

中國大陸經濟學者預測或描述經濟走勢，喜歡用英文字母歸類定型。前些年經持續爭論後，認定中國大陸走上「L型經濟」者眾，意思是經濟急速下挫後打橫發展，後來經修補為經濟向下後平穩發展，就為官方接受了。

這種描述持續到疫症重挫經濟呈負成長為止，然後開啟了新一輪字母遊戲。

開年以來，特別是進入辛丑年後，對大陸經濟走型不同的評估預測，其中比較貼近官方說法的是「V型」，大意是經濟因疫情急速下挫後，有了急速反彈；第二種認定是「U型」，即經濟因疫情急降後，會平度過難關然後急速復甦；與其有激烈爭論的是「J型」（類似Nike的斜勾型），即經濟去年急劇下降，今年會緩慢復甦。

最新預測中國大陸今年是走「K型經濟」的是任澤平。這位經濟學家這兩年走紅，一是因為他個人經常有大動作，大陸地產首富恒大三年多年前以年薪人民幣1,500萬元，請他去作了首席經濟學家，轟動一時，近期他居然放棄如此高薪，回到證券界去作了東吳證券的首席，人稱跳船；二是他時有高論，「新基建」就是他首提後來寫進中央文件，近日他跳槽後第一首歌，唱的就是「K型經濟」。

按經濟學界解釋，「K型經濟」就如同英文字母「K」，那直線顯示已直線下挫的經濟，然後是分叉而行，部分經濟隨大勢向上，部分仍然下行。任澤平的「K型經濟」相當有意思，因其間有不少金句，指這種純粹依靠貨幣刺激帶來的經濟K型，直接導致了富人通脹、窮人通縮，以及經濟社會結構的惡化，過度依賴貨幣放水的負面作用已經越來越明顯，經濟K型復甦不過是少數人的狂歡等等。

近期還有一位學者提出不同的經濟預測，那是北京大學國家發展研究院副院長黃益平，他的高論叫「常態型經濟」，其核心內容是中國大陸經濟要「經濟快速、平穩地回歸常態增長，且是更加可持續地常態增長。這種提法，有人認為太過理想主義，也太貼官方說法，可能因之引起關注度不高。

最新引起關注的是新版「克強經濟」。近日中國的「戰狼外交」走向「制裁外交」，與之相配合的是共青團及部分官媒發動小粉紅對跨國公司的圍攻行動。如此狂潮中，大陸總理李克強考察江蘇，專門去了一間跨國公司巴斯夫，這間德國企業正是為Nike、Adidas的上游企業。

一連兩日，網上頻轉李克強視察巴斯夫的短片，很多人留言對這位總理表示敬意。與之同時，圍攻外資品牌店的粉紅和藝人躲了起來，有的門市出現排隊搶購的人潮，官方新華社也出言批判那些所謂的愛國者。

這些新聞遮蓋了李克強在南京辦的一件重要的事，那就是他在石頭城中召開了一個經濟座談會。這種座談會除了聽地方意見，主要是李克強想說他要說的話，這些話被總結為今年版的「克強經濟」。

新版「克強經濟」大致有四點核心內容，一是「今年情況特殊，分析經濟不僅要看同比（年增率），還要看環比（月增率或季增率）」；二是「還是要立足穩固經濟基本盤，避免大的起落，實現平穩健康發展」；三是「必須全面、客觀、冷靜分析形勢，引導好市場預期」；四是「立足聯通國內國際大市場，進一步擴大開放，在拓展合作中維護產業鏈供應鏈穩定」。