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大陸國企 1-2月利潤增1.5倍

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸財政部29日公布，今年1-2月，陸國有及國有控股企業（以下稱國有企業）主要經濟指標同比增速較高，扣除2020年低基數因素，仍保持較好增長態勢。

中新社報導，不含大陸國有一級金融企業在內，1-2月，大陸國有企業營業總收入101929.2億元（人民幣，下同），同比增長33.7%，扣除低基數因素後，增長率為8.2%。其中，大陸央企同比增長25.5%，扣除低基數因素後增長率為7.4%；地方國有企業同比增長47.5%，扣除低基數因素後增長率為9.5%。

1-2月，大陸國有企業利潤總額5489.4億元，同比增長1.5倍，扣除低基數因素後，增長率為10.2%。其中，大陸央企同比增長96.9%，扣除低基數因素後，增長率為10.7%；地方國有企業1412.4億元，同比增長9.6倍，扣除低基數因素後，增長率為8.8%。

1-2月，大陸國有企業應交稅費9273.5億元，同比增長24.0%。其中，大陸央企同比增長22.6%，地方國有企業同比增長28.5%。

2月末，大陸國有企業資產負債率64.3%，較去年同期持平。其中，大陸央企67.0%，同比減少0.4個百分點，地方國有企業62.5%，同比上升0.4個百分點。

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