扎根海南 台商洪宜展成石斑魚大王

在海南樂東黎族自治縣海邊的養殖大棚裡，一個個水泥砌成的小池子，養滿了各類名貴海水魚。這些魚都是台商洪宜展人工繁育養殖的。洪宜展扎根海南島20多年，不但成功孵化出龍膽石斑魚苗，也摸索出東星斑等的人工孵化技術，成為遠近聞名的「石斑魚大王」。

新華社報導，1998年，為了擴大規模開拓市場，洪宜展把台灣屏東的養魚「祖業」交給弟弟洪宜明打理，憑藉「祖傳」的石斑魚養殖技術隻身到海南創業。「台灣是我的故鄉，海南已成為我的家鄉。」洪宜展說，大陸廣闊的消費市場是創業的基石，「兩岸一家親」的優惠政策是他成功的關鍵。

通過與中國水產科學研究院、「中國—東協」海水養殖技術聯合研究與推廣中心等科研機構密切合作，洪宜展參與建立了海南熱帶海水魚類親本種質資源庫，並通過科技賦能，在魚類新品種開發、良種選育、產業化生產、產品加工及運輸銷售等方面，建立起完整產業鏈。

如今，海南文昌、瓊海、陵水和樂東等地，都有洪宜展的名貴海水魚養殖基地，養殖面積約260畝，年產值超過6000萬元人民幣，養殖老虎斑、老鼠斑和東星斑等十餘個品種。除了中國大陸市場，洪宜展的石斑魚種苗還遠銷日本和東南亞各國。

洪宜展領銜的名貴海水魚繁育技術團隊入選海南「雙百」人才團隊名單，他也被認定為「南海人才」，在住房、醫療、子女教育和企業融資等方面享受優惠政策。

洪宜展表示，大陸近日發布的「農林22條措施」貼近台胞台企實際需求，在土地流轉、保費補貼、新品種權等方面強調了同等待遇，對台胞台企在大陸更好發展是重大利好。

看好海南的發展前景，洪宜展把兒子洪小賀和表弟洪喜全也叫來海南發展，成立海王星水產科技有限公司，已發展成海南最具規模的石斑魚水產種苗基地之一。