推動珠海3市發展 廣東公布3意見

廣東省政府29日公布三份意見，分別支持珠海建設「新時代中國特色社會主義現代化國際化經濟特區」、支持汕頭建設「新時代中國特色社會主義現代化活力經濟特區」、支持湛江加快建設「省域副中心城市」打造現代化沿海經濟帶重要發展極。

中新社報導，廣東將賦予珠海更大的改革發展自主權，包括將部分省級經濟社會管理權限以清單形式下放或委託珠海實施；支持珠海在已取得使用權的無居民海島上探索開展不動產統一登記。

在推動形成珠（珠海）澳（澳門）全方位合作方面，將推動建設粵澳跨境金融合作（珠海）示範區，加強與澳門在跨境金融、綠色金融、中藥材現貨交易等領域深度合作。推進澳珠聯通工程，爭取支持珠海規劃建設城際市域（郊）鐵路。

此外，規劃建設粵港澳大灣區（珠西）高端產業集聚發展區；加快港珠澳大橋經濟區建設，承接港澳物流、供應鏈服務等現代服務業。

在汕頭部分，將支持汕頭優化村鎮工業集聚區升級改造項目的用地布局。完善汕（汕頭）潮（潮州）揭（揭陽）同城化發展機制。探索開展汕潮揭都市圈戶籍准入認證、居住證互認。

同時，推動廣東省重大產業項目向汕頭傾斜布局。支持汕頭大力發展數字經濟和工業互聯網，加快紡織服裝、工藝玩具、精細化工等傳統支柱產業轉型升級。構建海上風電全產業鏈，打造千萬千瓦級海上風電基地。打造一批重大產業發展平台，集中力量建設汕頭大型產業園區。

廣東還提出構建以汕頭高鐵站、汕頭港為樞紐的「承灣啟西、北聯腹地」綜合交通運輸體系。提升汕頭港航基礎設施和集疏運能力，推動與粵港澳大灣區主要港口深度合作。

在湛江部分，將推動湛江深度對接海南自由貿易港建設。加快推進瓊州海峽港航一體化進程，推動湛海高鐵引入徐聞港區南山作業區，支持湛江在雷州港區布局對接海南的專業貨運通道。

廣東將支持湛江推動綠色鋼鐵、綠色石化、海工裝備、清潔能源等重大產業集群建設。以東海島為主戰場建設現代化世界級臨港產業集聚基地。

廣東省發展和改革委員會官員表示，此次推出的三份意見，力求集中資源，以差異化的支持政策全力推動三市加快發展，著力破解廣東省區域發展不平衡難題。