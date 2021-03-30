聽新聞
test
0:00 / 0:00

推動珠海3市發展 廣東公布3意見

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
汕汕鐵路汕頭灣海底隧道29日開始盾構掘進，開啟穿越海灣之旅，標誌著設計時速350公里的海底隧道開始海底段主體施工。圖為「永平號」盾構機。（中新社）
汕汕鐵路汕頭灣海底隧道29日開始盾構掘進，開啟穿越海灣之旅，標誌著設計時速350公里的海底隧道開始海底段主體施工。圖為「永平號」盾構機。（中新社）

廣東省政府29日公布三份意見，分別支持珠海建設「新時代中國特色社會主義現代化國際化經濟特區」、支持汕頭建設「新時代中國特色社會主義現代化活力經濟特區」、支持湛江加快建設「省域副中心城市」打造現代化沿海經濟帶重要發展極。

中新社報導，廣東將賦予珠海更大的改革發展自主權，包括將部分省級經濟社會管理權限以清單形式下放或委託珠海實施；支持珠海在已取得使用權的無居民海島上探索開展不動產統一登記。

在推動形成珠（珠海）澳（澳門）全方位合作方面，將推動建設粵澳跨境金融合作（珠海）示範區，加強與澳門在跨境金融、綠色金融、中藥材現貨交易等領域深度合作。推進澳珠聯通工程，爭取支持珠海規劃建設城際市域（郊）鐵路。

此外，規劃建設粵港澳大灣區（珠西）高端產業集聚發展區；加快港珠澳大橋經濟區建設，承接港澳物流、供應鏈服務等現代服務業。

在汕頭部分，將支持汕頭優化村鎮工業集聚區升級改造項目的用地布局。完善汕（汕頭）潮（潮州）揭（揭陽）同城化發展機制。探索開展汕潮揭都市圈戶籍准入認證、居住證互認。

同時，推動廣東省重大產業項目向汕頭傾斜布局。支持汕頭大力發展數字經濟和工業互聯網，加快紡織服裝、工藝玩具、精細化工等傳統支柱產業轉型升級。構建海上風電全產業鏈，打造千萬千瓦級海上風電基地。打造一批重大產業發展平台，集中力量建設汕頭大型產業園區。

廣東還提出構建以汕頭高鐵站、汕頭港為樞紐的「承灣啟西、北聯腹地」綜合交通運輸體系。提升汕頭港航基礎設施和集疏運能力，推動與粵港澳大灣區主要港口深度合作。

在湛江部分，將推動湛江深度對接海南自由貿易港建設。加快推進瓊州海峽港航一體化進程，推動湛海高鐵引入徐聞港區南山作業區，支持湛江在雷州港區布局對接海南的專業貨運通道。

廣東將支持湛江推動綠色鋼鐵、綠色石化、海工裝備、清潔能源等重大產業集群建設。以東海島為主戰場建設現代化世界級臨港產業集聚基地。

廣東省發展和改革委員會官員表示，此次推出的三份意見，力求集中資源，以差異化的支持政策全力推動三市加快發展，著力破解廣東省區域發展不平衡難題。

廣東 高鐵

延伸閱讀

廣東外貿 前2月同比增逾4成

20歲男大學生獨遊摔傷受困海島 失蹤3天「僅靠飲尿維生」

廣東「贅婿」涉連殺岳家3人 埋屍自家裡巷道

台北／稻香園陳記潮汕砂鍋粥 廣東潮汕特色名點

相關新聞

大陸顏值經濟 明年估3000億

中國大陸醫療美容的流行趨勢愈加明顯，醫美行業在2015年到2019年間維持29%的高速增長，明顯高於8%的世界平均水平。...

大陸挺半導體產業 加碼退稅政策

大陸加碼半導體退稅政策，追溯從去年7月27日至2030年12月底半導體企業和相關軟體企業免收進口關稅，包括財政部等共三部...

推動珠海3市發展 廣東公布3意見

廣東省政府29日公布三份意見，分別支持珠海建設「新時代中國特色社會主義現代化國際化經濟特區」、支持汕頭建設「新時代中國特...

北京租房回暖 3月成交量漲破6成

貝殼研究院29日發布數據顯示，今年一季度，北京租房市場回歸常態化水平，各區租金穩中有升，換租、新增需求增加，推動市場熱度...

套路貸年息5214% 逼債害死89人

大陸「全國掃黑辦」與中央廣播電視總台聯合製作的專題節目近日披露，甘肅蘭州2019年偵破的一宗特大「套路貸」案，受害者竟超...

長賜輪效應 中歐班列洽詢倍增

蘇伊士運河因長榮「長賜輪」擱淺，已堵塞長達一周時間，但卻意外為大陸近年力推的「中歐班列」創造機會。據央視新聞報導，大陸一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。