服務機器人 未來10年競爭焦點

今年春晚，和王一博、關曉彤共舞的四足機器牛舞步靈活，動作輕盈，吸引了觀眾目光。四足機器牛背後的企業—優必選科技創始人、董事長、CEO周劍表示，未來10年將是服務機器人發展黃金期，也是科技領域競爭焦點之一。

中新社報導，周劍指出，正如蘋果手機帶動了移動互聯網的發展，如果未來服務機器人產業獲得很大發展的話，將會帶動人工智能、半導體、算法等很多行業的發展，將對科技、社會產生很大影響。

不過，目前全球真正做商業化人形機器人的公司非常少，日本和美國起步較早，中國大陸在人形機器人研究方面一直以來扮演追趕者角色。

周劍介紹，近五年來，中國大陸與先進水平的差距在縮小。美國在底層操作系統、芯片方面，仍然是領先的。但中國大陸應用場景多是很大的優勢。例如在疫情期間，優必選智能防疫機器人在武漢、廣州、重慶、昆明、成都、北京等地的重點防疫場所上崗。

2008年，周劍懷揣人形機器人夢想赴深圳創業，成立優必選。早期研發過程中最難的是「伺服驅動器」，也就是能讓人形機器人自由活動的關節，周劍和團隊花了五年時間，實現伺服驅動器量產。2019年，優必選科技的大型仿人服務機器人Walker被評為「全球值得關注的五大人形機器人」之一。

周劍表示，優必選科技在高性能伺服驅動器及控制算法、運動控制算法、計算機視覺算法、自主導航定位算法、ROSA機器人操作系統應用框架、語音等核心技術領域深度布局，全球申請專利超2500件。

由於人形機器人造價昂貴，目前還無法商業化，優必選科技也同樣曾面對資金困境。好在，融資陸續到來。2018年優必選科技獲得騰訊領投的8.2億美元C輪融資，成為當時全球估值最高的AI（人工智能）創業公司。經過一些挑戰後，目前優必選科技正籌畫在A股市場上市。

周劍表示，優必選科技致力於推動人工智能機器人的商業化落地。未來希望把Walker機器人的成本降到接近一輛中型汽車的價格，讓機器人真正能走向家庭。但在目前，優必選科技的盈利模式主要來源於人工智能教育，以及一些垂直的B端行業等。

行業的大規模商業化還有一段距離，但周劍表示一定會把人形機器人堅持下去，「這種機會是稍縱即逝的，誰掌握了先機，誰就掌握了未來的話語權」，周劍說，未來機器人的數量會遠超手機，如果中國大陸落後了，又將落後一代。