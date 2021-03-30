大麥嶼港對台貨運 一季度增444%

浙台（玉環）經貿合作區管委會29日披露，對台海上直航客貨運「中遠之星」輪歲修復航後的首個航班，載有125標箱貨物、29台貿易車輛和146.8噸散雜貨從浙江大麥嶼港啟航，28日抵達台灣基隆港。

中新社報導，據統計，2021年第一季度，大麥嶼港對台海上直航進出口集裝箱2151標箱，同比（與上一年同期相比）增長444.6%；出口貿易車輛71台，同比增長195.8%；出口散雜貨398.5噸，同比增長125.4%，實現一季度「開門紅」。

以此次歲修復航為契機，浙台（玉環）經貿合作區管委會主任潘龍浙率隊開展「三服務」活動，並以視訊連線的形式慰問「中遠之星」輪船員。

大麥嶼港至基隆港航線是浙東南對台貨物運輸的重要窗口之一。受新冠肺炎疫情影響，該航線客運暫停後，海關在確保口岸疫情防控安全同時，通過支持跨境電商、市場採購等貿易方式新業態，積極支持航線業務不斷拓展，貨運量得到不斷攀升。2020年，集裝箱吞吐量達4057標箱，同比增長36.65%，實現逆勢突圍。

浙台（玉環）經貿合作區管委會相關官員表示，今年，隨著「五大港區」建設、「1+3」平台創建的深入推進，大麥嶼港區功能將得到進一步完善，海上貨運直航業務類型將得到進一步拓展，海峽兩岸「一帶一路」黃金水道作用將得到進一步發揮。

與此同時，大麥嶼港對台海上直航將進一步創新服務模式，推動班期設置優化和台中航線延伸，推進兩岸中小學生海上研學基地打造，進一步強化橋梁紐帶作用。