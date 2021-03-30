大陸顏值經濟 明年估3000億

中國大陸醫療美容的流行趨勢愈加明顯，醫美行業在2015年到2019年間維持29%的高速增長，明顯高於8%的世界平均水平。大陸整形美容行業協會發布的年度報告預測，到2022年，中國大陸整形市場規模將達到3000億元人民幣。

中新社報導，醫學專業畢業的王女士已在北京一家醫療美容醫院工作了三年多，她說，公司的客戶有很多是演員，也有一些對自身顔值要求較高的企業高管，另有一些客戶是年輕男女。她還透露，客戶數量近年來比較穩定，且出現年輕化和男性增加的趨勢。

男性醫美消費者已經成為「顔值經濟」發展的一個重要支撐。「2020中國醫美行業白皮書」顯示，男性醫美消費者占比與消費能力呈現上升態勢，2020年男性醫美消費的平均客單價已超出女性數倍。

此外，這些男士購買的醫美服務也不只是挽救日漸退後的發際線和愈加明顯的「地中海」，更有除皺、無創儀器的面部抗衰老。

德勤近期發布了題為「中國身體塑形市場行業發展白皮書2021」的報告，其中一項數據變化值得關注：2018年至2020年，中國大陸消費者在身體類項目的花費金額占醫美項目總花費金額的比率逐年提升，從28%增至46%，在身體方面投入的意願正快速增長。

延緩衰老是醫美的一大消費動機。此外，有相關報告指出，增加職場競爭力也是一項醫美消費動機。在一些行業，容貌和身材管理更到位的人或擁有更好的發展機會。

但無論是「為悅己者容」還是「為悅己而容」，或多或少都反映了當下一些人的普遍觀念：比起衣品和奢侈品，容貌與身材管理更能體現一個人的自我要求和狀態，也許還能為工作或生活帶來助力。

有數據顯示，2019年中國大陸醫美項目的滲透率為3.6%，與美國、日本、韓國等國相比顯著較低。市場普遍認為，醫美在中國大陸的增長空間還很巨大，「顏值經濟」前景看好。不過，大陸醫美行業仍需進一步完善，需要更規範、更良性，尤其在法律法規方面，同時要提升從業人員的整體素質。