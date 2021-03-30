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長賜輪效應 中歐班列洽詢倍增

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
蘇伊士運河受阻後，大陸近年力推的「中歐班列」諮詢量較早前多出一倍。（新華社）
蘇伊士運河受阻後，大陸近年力推的「中歐班列」諮詢量較早前多出一倍。（新華社）

蘇伊士運河因長榮「長賜輪」擱淺，已堵塞長達一周時間，但卻意外為大陸近年力推的「中歐班列」創造機會。據央視新聞報導，大陸一些國際物流服務平台近日收到關於中歐班列的諮詢量較早前多出了一倍。

報導稱，儘管中歐班列的運輸成本比海運高出50%，但比起空運還是低了許多。

長賜輪在台北時間29日下午已被重新導正80%，但根據上海一家提供船舶即時位置訊息的公司統計，截至28日，蘇伊士運河南北兩側入口等待通航的船舶數量已積壓300餘艘。以此計算，就算運河恢復暢通後，積壓船舶疏散可能需要數周時間。

央視新聞指出，目前無論是就地等待或繞行非洲好望角，被堵的船舶都將付出額外的成本。而繼續走海運，可能會面臨4月沒有船期或漲價。

報導稱，受此影響，大陸一些國際物流服務平台近日收到關於中歐班列諮詢量較早前多出了一倍。

「中歐班列」是過去十年大陸積極推動的鐵路貨運運輸。2011年3月19日，首列中歐班列（重慶—德國杜伊斯堡）成功開通後，成都、西安、鄭州、武漢、蘇州、廣州等數十城市也陸續開通去往歐洲多個城市的貨櫃火車班列。

大陸迄今已建立西中東三條中歐班列運行線：西部通道由大陸中西部經新疆阿拉山口（霍爾果斯）出境，中部通道由大陸華北地區經內蒙古二連浩特出境，東部通道由我國東南部沿海地區經內蒙古滿洲里（綏芬河）出境。

2020年全年中歐班列共開行1.24萬列次，發送113.5萬個貨櫃，年比分別成長50%、56%。目前中歐班列已可從大陸數十城市，通往歐洲90多個城市。

內蒙古 蘇伊士運河

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