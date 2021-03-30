套路貸年息5214% 逼債害死89人

大陸「全國掃黑辦」與中央廣播電視總台聯合製作的專題節目近日披露，甘肅蘭州2019年偵破的一宗特大「套路貸」案，受害者竟超過39萬人，更有89人因逼債催收而輕生，情節讓人怵目驚心。

據財新網報導，蘭州這起特大犯罪組織非法放貸累計金額高達人民幣62.73億元（約新台幣270億元），獲利28億餘元（約新台幣120億元）。蘭州警方共抓獲嫌疑人253人，查封涉嫌非法放貸App和網站1,317個。

這起案件的主嫌王燾，38歲，2018年3月開始與多人共謀，陸續在杭州等地註冊了20多家空殼公司，以第三方交易平台進行財務結算，相繼在網上經營21個網貸App。

為規避監管，引誘被害人進入網貸平台，每個網貸App都設置A、B兩面。A面為「租房」、「菜譜」、「天氣」等生活服務訊息，B面則為網路貸款內容，並嵌入身分識別、徵信測評等第三方軟件鏈接。

被害人進入網貸App平台後，頁面會宣稱「7天免息、低利息、低門檻、無抵押、純信用、快速放貸」，但網貸的實際年化利率卻高達1,303.57%至5,214.29%。

在發放貸款時，一般約定還款期限為7天，但會以手續費等名義先行扣除20%至50%的「砍頭息」。在還款期滿前，被害人可申請展期7天，但須再支付20%至50%的展期費。

若被害人首次貸款無法按時還款，網貸App平台會在被害人不知情下，以彈跳視窗等方式向被害人推薦其他也屬於該公司的其他網貸App平台，引誘被害人二次甚至多次貸款以償還先前債務。

一旦被害人最終無力還款，網代公司「催收員」就會以辱罵、恐嚇、威脅簡訊轟炸、向其親友催討騷擾等「軟暴力」手段催收逼債。