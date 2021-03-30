北京租房回暖 3月成交量漲破6成

貝殼研究院29日發布數據顯示，今年一季度，北京租房市場回歸常態化水平，各區租金穩中有升，換租、新增需求增加，推動市場熱度提高；3月份租賃成交量環比漲幅66.2%，表明租賃旺季歸來。

貝殼研究院數據顯示，今年一季度，北京租賃住房成交量環比下降2.5%，降幅縮小17.1個百分點；平均租金為每平方公尺79.1元（人民幣，下同），租金指數環比上漲2.0%，同比下降6.4%。

今年春節，為疫情防控需要，部分流動人口選「就地過年」。這部分租賃需求，疊加春節後返城人群的換租、新增租賃需求，持續推升北京租賃市場熱度。值得關注是，北京租房市場自去年9月連5個月下降後，今年2月成交量首次止跌上揚，3月市場活躍度持續提高，租賃市場進入傳統租賃旺季。

今年一季度，北京各區住房租賃成交量呈現穩中有升的態勢。貝殼研究院數據顯示，昌平區、大興區、西城區和石景山區成交量環比上漲，通州區基本持平，其餘城區仍為下降趨勢。

房客源成交周期同比下降，房屋出租難度下降。貝殼研究院數據顯示，今年一季度，北京房源成交周期46.4天，環比延長4.6天，同比下降2.1天；客源成交周期17.5天，環比減少0.3天，同比下降1.9天。