北京：已向聯合國人權專員 發出訪問新疆邀請

新疆議題持續延燒，聯合國秘書長古特雷斯近日表示，聯合國正就聯合國人權高專訪問新疆事宜與陸方磋商，有關訪問不應該受到限制。大陸外交部發言人趙立堅今表示，陸方早已向聯合國人權高專發出訪華並訪疆邀請，雙方一直保持溝通；同時反對利用此事進行政治操弄。

據大陸外交部網站消息，趙立堅表示，新疆地區的大門始終是敞開的，陸方歡迎聯合國人權高專訪問新疆。陸方早已向人權高專發出訪華並訪疆邀請，雙方一直保持溝通。

趙立堅也說，訪問的目的是促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的調查。同時，也反對利用此事進行政治操弄，向陸方施壓。

參與大陸外交部例行記者會的媒體追問，是否認為聯合國秘書長想要在大陸進行政治操弄？趙立堅表示，「這是你自己的理解」。國際上有個別西方國家一直利用聯合國人權高專訪問新疆的問題搞政治操弄，向陸方施壓。陸方歡迎不抱任何偏見的人士訪問新疆，但堅決反對搞有罪推定式的「調查」。