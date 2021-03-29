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陸國台辦：民進黨政府抹黑誣衊大陸「是極端惡毒的」

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖／取自大陸國台辦
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖／取自大陸國台辦

大陸國台辦今晚發布新聞稿，反擊民進黨政府對於北京治疆政策的批評。大陸國台辦這則新聞稿批評民進黨政府配合外部反華勢力，抹黑誣衊大陸，「是極端惡毒的」，並反諷民進黨應多關注台灣的民生疾苦。大陸國台辦還稱，歡迎台胞、台企到新疆旅遊觀光、投資，「感受繁榮穩定的真實新疆」。

這則新聞稿以問答方式批評我方政府，大陸國台辦發言人朱鳳蓮稱，「民進黨政府基於外部反華勢力編造的謊言和虛假訊息，跟風對大陸抹黑誣衊，是極端惡毒的，我們堅決反對」。

朱鳳蓮表示，過去60多年，新疆自治區全面貫徹中共的民族政策，落實民族區域自治制度，努力促進各民族共同團結奮鬥，共同繁榮發展。據統計，2010年至2018年，新疆常住人口從2181.58萬上升至2486.76萬，增長13.99%。其中維吾爾族人口從1017.15萬上升至1271.84萬，增長25.04%，明顯高於全疆人口增幅。

朱鳳蓮指出，2020年，新疆生產總值13797.58億元，年增長3.4%，高於全大陸1.1個百分點。棉花產量516.2萬噸，占全大陸比重87.3%，綜合機械化水平達到80%以上，新疆地區各族勞動者平等、自願、自由選擇職業，其勞動報酬權、休息休假權、勞動安全衛生保護權、獲得社會保險福利權等權利均依法得到保護、其宗教信仰、民族文化、語言文字等方面權益也同樣依法得到尊重和保障。

朱鳳蓮稱，「外部反華勢力炮製『強迫勞動』、『種族滅絕』等謠言，目的是抹黑大陸形象，破壞新疆安全穩定，遏阻大陸發展，他們拿棉花說事，醉翁之意不在酒，是毫無底線的誣衊抹黑」。

朱鳳蓮批評稱，「民進黨政府極力配合反華勢力進行別有用心的拙劣表演，這毫不奇怪，再次充分暴露出他們的一貫伎倆，凡涉及大陸的事，他們都要惡意操弄、攻擊抹黑」。

朱鳳蓮還說，奉勸民進黨政府，與其煞費苦心、跟風炒作，甚至妄加威脅表達正義之聲的台灣人士，不如多關注台灣民眾缺水乾旱，苦盼疫苗等民生疾苦，不如多反省自己豢養網軍、鉗制輿論、打擊異已的倒行逆施。靠編造謊言解決不了問題，也轉移不了視線。靠製造敵意取悅於外部反華勢力，是完全打錯了算盤。

朱鳳蓮強調，陸方相信，尊重事實、有正義感的廣大台灣同胞會認清外部反華勢力的陰謀，會看到新疆在共建「一帶一路」中的區位優勢和帶給台灣同胞的發展機遇。陸方歡迎更多的台灣同胞、台灣企業到新疆旅遊觀光、投資興業，感受繁榮穩定的真實新疆。

新疆 朱鳳蓮 民進黨

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