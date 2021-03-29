聽新聞
test
0:00 / 0:00
特斯拉上海超級工廠 傳買地要生產新車
特斯拉傳出在上海超級工廠旁邊買下土地，將用於生產特斯拉第三款大陸國產電動汽車，而這款電動汽車可能是之前傳聞的售價僅2.5萬美元（約新台幣71.5萬元）的電動汽車。
IT之家報導，網路上公布的一段視頻透露，在上海超級工廠旁邊有一塊 114 英畝的土地最近被人購買。雖然買家的名字尚未公布，但已知悉在這片土地上將興建一座生產新能源汽車的工廠。
市場分析，如果特斯拉是買家，那麼該工廠很可能用於生產特斯拉價值 2.5 萬美元的電動汽車。此前有消息透露，這款電動汽車將在大陸製造。
目前，特斯拉在全球有兩大工廠在運作，分別為弗里蒙特工廠和上海工廠。上海工廠方面，Model 3 的產能已增加到每年25萬台。官方稱，Model 3 工廠增加第三個生產班次。有消息稱，特斯拉上海工廠計畫2021年生產約55萬輛汽車，包括30萬輛Model 3，25萬輛Model Y。
據悉，1月傳出特斯拉上海超級工廠將生產第三款衍生電動車型，價格有望控制在人民幣16萬元左右，特斯拉回應，消息不實，但並未透露更多情況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言