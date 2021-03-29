特斯拉上海超級工廠 傳買地要生產新車

特斯拉傳出在上海超級工廠旁邊買下土地，將用於生產特斯拉第三款大陸國產電動汽車，而這款電動汽車可能是之前傳聞的售價僅2.5萬美元（約新台幣71.5萬元）的電動汽車。

IT之家報導，網路上公布的一段視頻透露，在上海超級工廠旁邊有一塊 114 英畝的土地最近被人購買。雖然買家的名字尚未公布，但已知悉在這片土地上將興建一座生產新能源汽車的工廠。

市場分析，如果特斯拉是買家，那麼該工廠很可能用於生產特斯拉價值 2.5 萬美元的電動汽車。此前有消息透露，這款電動汽車將在大陸製造。

目前，特斯拉在全球有兩大工廠在運作，分別為弗里蒙特工廠和上海工廠。上海工廠方面，Model 3 的產能已增加到每年25萬台。官方稱，Model 3 工廠增加第三個生產班次。有消息稱，特斯拉上海工廠計畫2021年生產約55萬輛汽車，包括30萬輛Model 3，25萬輛Model Y。

據悉，1月傳出特斯拉上海超級工廠將生產第三款衍生電動車型，價格有望控制在人民幣16萬元左右，特斯拉回應，消息不實，但並未透露更多情況。