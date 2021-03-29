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京東方投146億建12吋OLED產線 年產能達523萬片

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
京東方雲南投146億建12吋OLED產線。雲南日報
京東方雲南投146億建12吋OLED產線。雲南日報

京東方集團旗下雲南創視界光電科技有限公司（簡稱「雲南創視界光電」），投資人民幣34億（新台幣146億）新建一條生產線，用於生產12吋矽基OLED微顯示器，該項目分三期，預計於2024年1月完成，設計年產能 523 萬片。

中關村線上報導，雲南創視界光電成立於2017年11月，註冊資本人民幣10億元，由京東方、奧雷德、雲南省滇中產業發展集團有，及深圳高平科技共同出資設立。

目前雲南創視界光電已建成8吋矽基OLED微型顯示器件生產線，能夠充分對應EVF（電子取景器，Electronic View Finder）、民用紅外/夜視設備等存量市場現階段的需求。

與8吋產線相比，晶圓代工廠在12吋產線上擁有更高的制程節點及合作意願，能夠為亮度、功耗等設計規格提升提供更大的空間和靈活度。

另一方面，VR產品使用者重視沉浸感，追求大的視場角（FOV>100°），在目前的光學方案下，需要1吋乃至2吋的大尺寸Micro OLED器件結構品配合才有機會實現，對相同大尺寸產品而言，12吋寸晶圓切割效率比8吋高2到3倍，在成本方面具有更大的競爭優勢。

京東方表示，Micro OLED憑藉獨特的優勢，契合AR/VR等近眼顯示的技術需求。未來幾年AR/VR將迎來爆發期，為匹配更大尺寸、更高亮度、更低功耗等高端技術趨勢需求，公司有必要跟進12吋產線布局，確保競爭力持續領先。

先前京東方2021年非公開發行A股股票預案顯示，擬募資人民幣200億元，用於收購武漢京東方光電部分股權，投資重慶第6代柔性AMOLED產線及成都京東方醫院等項目，其中就包括對雲南創視界光電增資並建設12吋矽基OLED項目。

人民幣 深圳 OLED

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