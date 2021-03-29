陸挺積體電路產業 5種情形免徵進口關稅

大陸財政部、海關總署、稅務總局發布關於支持積體電路產業和軟體產業發展進口稅收政策的通知，對積體電路中的五種情形免徵進口關稅，涉及邏輯電路、存儲器、關鍵原材料、零配件等企業。

中國經濟網報導，免徵進口關稅包括，對積體電路線寬小於65奈米的邏輯電路、存儲器生產企業，以及積體電路線寬小於0.5微米的化合物積體電路生產企業和先進封裝測試企業，進口大陸不能生產，或性能不能滿足需求的自用生產性原材料、消耗品等。

體電路產業的關鍵原材料、零配件方面，則包括靶材、光刻膠、掩模版、封裝載板、拋光墊、拋光液、8英寸及以上硅單晶（單晶矽片）、8英寸及以上硅片（矽片）的生產企業，進口大陸不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性原材料、消耗品。

此外，積體電路用光刻膠、掩模版、8英寸及以上硅片生產企業，進口大陸不能生產或性能不能滿足需求的淨化室專用建築材料、配套系統和生產設備，包括進口設備和國產設備的零配件。

該通知自去年7月27日至2030年12月31日實施。自2020年7月27日，至第一批免稅進口企業清單印發之日後30日內，已徵的應免關稅稅款准予退還。