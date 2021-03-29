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洪秀柱登大陸「今日頭條」 每周開講兩岸時事議題

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
前中國國民黨主席、現為中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，今（29）日正式入駐字節跳動科技旗下信息平台《今日頭條》，推出《柱姐談心》。取自觀察者網
前中國國民黨主席、現為中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，今（29）日正式入駐字節跳動科技旗下信息平台《今日頭條》，推出《柱姐談心》。取自觀察者網

前中國國民黨主席、現為中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，今（29）日正式入駐大陸字節跳動科技旗下信息平台《今日頭條》，推出《柱姐談心》，每周將上新系列視頻（影片）。

觀察者網報導，洪秀柱在開播首集短短5分鐘的自我介紹中，強調「 我是台灣人，也是中國人。」報導指，她也曾在出席海峡論壇時，公開以國民黨主席的身分宣示「我是台灣人，也是中國人。」

報導指，洪秀柱在影片中表示，她將通過互聯網，每周與網友分享對當下兩岸時事及文化的觀點，進一步拉近與大陸同胞間的距離。她表示希望通過網路的力量，聽到更多元的意見，也把兩岸和平統一的心願傳遞到世界各地。

洪秀柱在《柱姐談心》首集提出，民進黨在台灣推行教育制度去中國化政策，認為該政策進一步破壞兩岸關系，加劇兩岸的對抗。

洪秀柱提出反對去中國化，並鼓勵台灣的青年朋友到大陸走走看看，放下對大陸的偏見，享受經濟發展的機遇。

另一方面，面向大陸朋友，洪秀柱則希望透過網路，講述更多兩岸之間溫馨、動人的故事，「我期許自己能夠為兩岸之間，帶來正向的發展，傳遞正面的力量。」

洪秀柱 台灣人 國民黨

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