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百年老字號「狗不理」 北京最後門店停業

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸百年老字號包子店「狗不理」北京最後一家門店停業，今（29）日登上網路熱搜。騰訊網
大陸百年老字號包子店「狗不理」北京最後一家門店停業，今（29）日登上網路熱搜。騰訊網

大陸百年老字號包子店「狗不理」北京最後一家門店停業，今（29）日登上熱搜。目前北京前門店已經停業，門前掛著「店內裝修」的字樣。傳出未來將專攻網路銷售。

狗不理曾是大陸包子界領軍品牌，在經歷去年王府井店的「差評」風波後開始縮減門市。走訪了去年被取消加盟資格的原狗不理王府井店以及狗不理北京總店（前門市）發現，被取消了加盟資格的王府井店換了新的招牌繼續開店賣包子，而前門店則大門緊閉。目前狗不理在北京已經沒有門店。

新京報報導，狗不理集團表示，這邊只是結構調整一下，並不是像網路說的那樣子。集團在做整體規劃，現在還不太方便回應。

除了北京市場外，狗不理在其大本營天津也開始同步縮減餐飲門市。狗不理將更多精力放在了線上，預包裝包子和各類預包裝食品已然成為狗不理眼下的發展重點。

狗不理集團官方微信公眾號顯示，狗不理目前共有17家門店，除北京前門市以外，其餘16家門店均在位於天津。

狗不理集團旗下狗不理餐飲連鎖武清店，工商註冊名稱為天津狗不理餐飲管理有限公司。因經營未達預期，集團決定關閉並注銷該店。不過，根據大眾點評顯示，目前天津的多家狗不理門店和如今的狗不理前門店一樣已經顯示「暫停營業」。

北京 包子 公眾號

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