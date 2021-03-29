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B站港股上市首日破發 盤中跌6%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸影音平台嗶哩嗶哩今（29）日在港上市，首日開盤跌破發行價，盤中跌幅一度擴大至6%。嗶哩嗶哩官網
大陸影音平台嗶哩嗶哩今（29）日在港上市，首日開盤跌破發行價，盤中跌幅一度擴大至6%。嗶哩嗶哩官網

大陸影音平台嗶哩嗶哩（簡稱B站）今（29）日在港上市，首日開盤跌破發行價，盤中跌幅一度擴大至6%。午後跌幅收窄至3.4%至港幣780.5元。

華爾街見聞報導，B站港股發行價港幣808元，共發行2500萬股，融資港幣200億元。其中針對散戶的發行價最高達到港幣988元，比上周五美股的收盤價，97.08美元，溢價31%。

受到美國SEC要求嚴審外國企業，將不合規定的企業強迫下市，劍指陸企，導致中概股重挫。中概股在上周五多檔個股重挫，嗶哩嗶哩則在盤中大幅震盪，雖然最終上漲 1.5%，但在近 30 個交易日內，嗶哩嗶哩股價持續走跌，累積下挫約 35%。上周五B站港股暗盤就已收跌6.5%，報港幣755.5元。

B站董事長兼首席執行官陳睿在上市儀式表示，B站回到香港上市，回到屬於大陸的資本市場。他始終相信，視頻化是一個巨大的浪潮，是必然趨勢，會成為互聯網的主流。今天是B站里程碑，也是一個新起點。

針對今日的股價破發，陳睿回應，「資本市場大形勢比較差，應該算是黑天鵝事件。相信未來公司會證明價值。」今天有一種 Yesterday Once More的感覺，公司在美股上市的時候也跌破發行價。

資本市場 港股 美股

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