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中石化去年獲利減42.9% 力爭提前10年實現碳中和

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國石化財報顯示，去年營收人民幣2.1兆元，年減28.8%，獲利人民幣329.2億元，年下滑42.9%。（百家號）
中國石化財報顯示，去年營收人民幣2.1兆元，年減28.8%，獲利人民幣329.2億元，年下滑42.9%。（百家號）

中國石化股份公司今（29）日舉行2020年度業績發布會，去年獲利下滑42.9%，中國石化董事長張玉卓宣布，中國石化將以淨零排放為終極目標，力爭比大陸官方承諾提前十年實現碳中和，為應對全球氣候變化作出積極貢獻。

中國石化財報顯示，去年營收人民幣2.1兆元，年減28.8%，獲利人民幣329.2億元，年下滑42.9%。基本每股收益人民幣0.272元。

中新網報導，面對疫情暴發、油價暴跌、需求銳減等嚴重衝擊，中國石化統籌疫情防控和生產經營。張玉卓表示，中國石化將積極擁抱能源革命和產業變革，抓住機遇、乘勢而上，落實價值引領、市場導向、創新驅動、綠色潔淨、開放合作、人才強企六大發展戰略。

在碳達峰碳中和的大背景下，中國石化將統籌轉型升級與減碳進程、結構優化與碳排放控制，在深入系統研究的基礎上，提出以淨零排放為終極目標，推進化石能源潔淨化、潔淨能源規模化、生產過程低碳化，確保在國家碳達峰目標前實現二氧化碳達峰，力爭比國家目標提前十年在2050年實現碳中和，為應對全球氣候變化作出新貢獻。

張玉卓強調，中國石化將把氫能作為公司新能源業務的主要方向，「十四五」期間將規劃建設1,000座加氫站或油氫合建站，打造「中國第一大氫能公司」；將優化提升油品銷售網路，加快打造「油氣氫電非」綜合能源服務商。

人民幣 疫情 碳排放

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