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王毅：西方國家人權觀不代表國際人權觀
在阿拉伯聯合大公國訪問的大陸國務委員兼外長王毅強調，西方一些國家的人權觀並不代表國際人權觀，反對打著人權旗號干涉別國內政，更反對將人權問題作為政治工具，肆意對別國攻擊抹黑。
據新華社報導，王毅與阿拉伯聯合大公國外長阿卜杜拉會談時說，世界上並沒有高人一等的國家，也不應把一國的標準當成國際標準。某些西方國家如果執意以人權為藉口，遏制打壓發展中國家，企圖剝奪非西方國家的發展權利，將是人類進步史上最大的不公。
王毅又說，世界應該傾聽、吸收發展中國家的主張，讓人權的定義更加全面、豐富和均衡。
新華社引述阿卜杜拉表示，在人權問題上，很多發展中國家都遭受不公正待遇。阿拉伯聯合大公國願意同中方加強人權交流合作，共同促進和保護人權。
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