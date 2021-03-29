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戰勝疫情 浙江引進台資逆勢增

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

浙江省對台工作會議26日披露，2020年浙江引進台資逆勢增長，全年實到台資17.4億美元，同比（與上一年同期相比）增長24%。截至2020年底，浙江累計批准台資企業10336家，使用台資累計281.5億美元。

新華社報導，浙江始終秉持「兩岸一家親」「台商就是浙商」的理念。疫情發生後，浙江積極幫助在浙台企防控疫情和復工復產，並制訂推出服務台商台企「五項措施」。2020年一季度在浙台企復工復產率達96.6%，規模以上台企全復工復產。

浙江省台辦主任莊躍成表示，2020年浙台交流持續推進：第三屆海峽兩岸青年發展論壇上，發布了「八項惠及台青舉措」；2020浙江．台灣合作周簽約項目金額再創歷年新高；首屆海峽兩岸影像文化周共吸引3萬餘人次觀展，浙江美術館出現罕見的「排長龍」參觀景象。

2021年，浙江將聚力推動台商台企融入新發展格局，進一步優化落實浙江省「76條」等對台政策；開展常態化、機制化浙台青年交流，讓台青台胞有更多獲得感。

此外，浙江還將舉辦第四屆海峽兩岸青年發展論壇、「富春山居圖合璧」十周年紀念、2021浙江．台灣合作周等重大活動，展現浙江「重要窗口」建設成果。

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