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債市信用評級 5部門加大監管

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國人民銀行大陸央行）、大陸國家發改委等五部門發出「關於促進債券市場信用評級行業高質量健康發展的通知（徵求意見稿）」，將聯手加大對中國大陸債券市場信用評級的監管。

中新社報導，通知從規範性、獨立性、質量控制等方面強化信用評級行業要求，構建以評級質量為導向的良性競爭環境，加大監管力度，強化市場紀律，壓實評級機構作為獨立第三方的中介責任，引導其將聲譽機制作為生存之本，充分發揮風險揭示功能。

通知包含五方面主要內容：一是加強評級方法體系建設，提升評級質量和區分度；二是完善公司治理和內部控制，堅守評級獨立性；三是加強信息披露，強化市場約束機制；四是優化評級生態環境，營造公平、公正市場環境；五是嚴格監督管理，加大違規行為懲戒力度。

其中強調，評級機構要構建以違約率為核心的評級質量驗證機制；對於評級大幅調整行為，要求評級機構對評級方法模型進行檢查和評估；細化評級機構信息披露，要求分開披露受評主體個體信用狀況和外部支持提升情況的信息；要聯合制定統一的評級機構業務標準，加強監管協同和信息共享，防止監管套利等內容。

信用 中國人民銀行 大陸央行

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