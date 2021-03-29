華為跨支付 叫陣阿里、微信

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
圖／經濟日報提供
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大陸行動支付行業又增加一個新玩家，華為收購訊聯智付100%股權，拿到支付牌照，隨著華為的入局，微信支付和支付寶兩大巨頭多一個新的對手。

手機行業分析師孫琦分析，華為大陸有2億多手機用戶基礎，這是華為進入行動支付市場的優勢。

中國證券報報導，天眼查顯示，深圳訊聯智付日前發生工商變更，上海沃芮歐從股東中退出，新股東就是華為，且華為持股比率100%。

訊聯智付成立於2013年6月，註冊資本人民幣2億元，經營範圍包括電子支付、網路支付、電腦技術服務、數據庫及電腦網路服務、線上數據處理與交易業務及信息服務業務等。

中國人民銀行官網訊息顯示，訊聯智付於2014年7月獲得支付牌照，有效期至2024年7月。

訊聯智付最早是中興通訊旗下公司，2016年8月，中興通訊全資子公司中興軟體以人民幣3.8億元出售訊聯智付90%股權給證通股份旗下的上海沃芮歐；2018年1月，訊聯智付成為上海沃芮歐全資子公司。

實際上，華為早已在行動支付領域有所布局，2016年8月，中國銀聯聯合華為與中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行等20餘家商業銀行舉行合作發布會，宣布銀聯「雲閃付」全面支持Huawei Pay，銀聯雲閃付涵蓋NFC等各類支付創新技術應用。

金融時報報導，2016年二維碼支付還未成為主流支付方式時，曾與手機Pay正面交鋒，當時HuaweiPay、ApplePay、三星Pay、小米Pay等陸續推出，幾乎成了手機標配，初期也掀起了一輪綁卡高潮，不過基於NFC技術的各種手機Pay並沒有爆發，目前「掃一掃」仍是主流。

大陸手機廠商中，除了華為外，小米早已持有支付牌照，和擁有第三方支付牌照的網路巨頭目標一樣，都是鎖定比支付更大的理財和融資金融市場。

新京報報導，以支付累積的使用者信息和交易數據為基礎，能夠向個人徵信、消費信貸、理財產品銷售、小微企業貸等網路金融領域延伸，目前小米除擁有第三方支付牌照外，還擁有銀行、消費金融、網路小貸等在內的多張金融牌照。

上海 人民幣 理財

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