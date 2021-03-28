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李克強考察江蘇 鼓勵企業創新發揮自貿區輻射作用

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院總理李克強25日和26日在江蘇省常州及南京考察。（中國政府網）
大陸國務院總理李克強25日和26日在江蘇省常州及南京考察。（中國政府網）

大陸總理李克強25日和26日在江蘇省常州及南京考察時強調，要深化改革開放，增強創新能力和發展動力，增進民生福祉，推動高質量發展。

據人民網，李克強到常州恒立液壓公司，詳細詢問產品、技術研發情況，鼓勵企業在開放合作中不斷創新，以恒心立恒業。李克強聽取江蘇自貿試驗區改革發展情況滙報，並考察位於自貿區的由中石化與德國巴斯夫合資的揚巴公司。他勉勵地方官員要繼續推進制度創新，集聚人才等先進要素，發揮自貿區改革高地、開放前沿的輻射帶動作用。

在常州富強新村，李克強考察社區養老、托幼等生活服務。他對居民說，社區裡有你們的「小家」，社區也是個「大家」。社區提供養老、托幼服務，會讓上班的家人安心。老人有幸福的晚年，年輕人就有可以預期的未來。孩子在社區的關懷照顧下成長起來，也會更有愛心。

李克強走進一家個體戶創辦的服務點。看到這裡既賣小日用品又代收代寄快遞，李克強說，「你的服務方便了大家，也增加了自己收入。」

李克強到南京大學，了解基礎研究情況，饒有興趣查看研究成果轉化應用，鼓勵科研人員加強跨領域協作，推動融合創新。他與學校院士們交談，希望一代一代傳承推動創新，增強發展的延續力。

李克強十分關心大學畢業生就業情況，專門聽取這方面匯報。他與學生們交流，詢問今年畢業學生的就業意向、有沒有簽約。李克強勉勵廣大學生說，你們要記住南大校訓中說的「誠樸雄偉」，要潛心向學，踏踏實實從近處小處做起，將來實現遠大志向，利社會、利國家。

李克強 考察 自貿試驗區

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