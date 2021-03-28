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中國大陸首個區塊鏈可信認證平台廣州上線

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
全大陸首個區塊鏈可信認證平台廣州上線，設「區塊鏈專區」等。（「穗好辦」APP截圖）
全大陸首個區塊鏈可信認證平台廣州上線，設「區塊鏈專區」等。（「穗好辦」APP截圖）

廣州市「數位政府」改革建設迎來新突破。廣州市政務服務數據管理局透露，廣州率先上線中國大陸首個區塊鏈可信認證服務平台，提供數位證書、身分認證、電子簽名、電子印章簽章和信息加解密等服務，解決網上提交辦事材料的可信問題。目前該平台擬對接香港澳門相關機構，謀劃構建粵港澳大灣區「數位信任」生態。

據香港文匯網，區塊鏈可信認證服務平台基於區塊鏈的共識存證機制，實現從數位證書申請、電子文件簽署的業務發起、簽署意願採集、執行簽署動作、簽署結果驗證等全鏈條信息的隨時可查詢、可監督、可追溯、可取證。

針對跨地域、跨系統及跨服務商之間存在的數字證書、電子簽名、電子印章無法互通互認等難點和堵點，以及企業群眾「密鑰成串」的問題，「穗好辦」APP日前上線了區塊鏈電子簽章服務。企業法人通過「穗好辦」APP首頁「電子印章」服務，即可對需要簽署的電子合同進行確認，並自主選擇電子簽章服務機構在合同指定簽名位置進行電子簽章。

電子簽章讓傳統政務模式下代表權威的印章也「數位化」，真正實現業務「雲上辦」與零接觸「秒辦」。目前，電子簽章已應用至不動產登記事項，實現了不動產登記全流程網辦。據悉，電子簽章還將應用到二手房在線交易等多個事項中。

據悉，廣州區塊鏈可信認證服務平台可面向粵港澳大灣區、全大陸乃至全球用戶提供統一的區塊鏈可信認證服務，加快「智慧灣區」建設，提升跨境貿易服務水準。目前，該平台正着力對接香港、澳門CA（證書授權）等機構，下一步，還將以區塊鏈可信認證服務為切入口，探索建立跨界、跨國的互認業務。

全大陸首個區塊鏈可信認證平台廣州上線，設「區塊鏈專區」等。（「穗好辦」APP截圖）
全大陸首個區塊鏈可信認證平台廣州上線，設「區塊鏈專區」等。（「穗好辦」APP截圖）

香港 澳門 二手房

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