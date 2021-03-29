對台「農林22條」 盼推具體措施

近日，大陸國務院台辦、農業農村部等11個部門聯合推出對台「農林22條措施」。在大陸從事相關行業的台商近日受訪表示，措施對到大陸承包林地、農地種植作物或養殖牲畜的台商幫助很大，希望大陸各地盡快推出具體措施。

中新社報導，作為「台商二代」，黃國書14歲隨父母從台灣到大陸，目前在北京經營一家集生態種植、農副產品深加工、觀光旅遊於一體的企業。他說，最初幾年企業發展時，在土地經營權問題上遇到諸多不便。由於過去政策因素，很多到大陸從事相關行業的台商也同樣面臨土地流轉困難等問題，難免出現糾紛。

他說，「農林22條措施」對症下藥、提供法律保障，相信未來會有更多台灣涉農林業者「西進」大陸發展。近幾年，大陸對農業農村的發展愈來愈重視，兩岸相關領域的合作勢必會更緊密。希望大陸各地可以盡快推出相應的具體措施。

在黑龍江省龍江縣深耕近20年的台灣元盛集團，已在當地構建了一條集畜牧良種培育、養殖示範、飼料和原料供應、屠宰加工、保鮮儲運的完整產業鏈。

龍江元盛和牛產業股份有限公司副總經理蔡承達說，當初選擇在龍江縣投資建廠，就是看好這裡位於北緯47度，是全球的「黃金養牛帶」。龍江縣也是玉米生產大縣，可為肉牛養殖提供優質飼料。同時當地政府在招商引資方面給出很多優惠政策，這些都有助於降低養殖成本。

「發展前期，我們曾面臨高端管理及畜牧獸醫人才缺乏問題，企業運營受到一些影響。」蔡承達說，「農林22條措施」將給在大陸發展的涉農林行業台商帶來較大便利，有助於產業規模加速擴大。措施中關於企業融資、冷鏈倉儲及運輸設施、人才引進等方面的政策支持，將激發企業活力，促進多元發展。