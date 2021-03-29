柳州新能源汽車產量 占十分之一

柳州市代市長張壯28日作政府工作報告時表示，2020年該市汽車產業研發能力進一步提升、完成產量187.3萬輛；新能源汽車產量18.7萬輛、增長198.2%，產值82.5億元（人民幣，下同）、增長33.3%。其中，新能源汽車產量占總產量約十分之一。

中新社報導，柳州是中國大陸西南工業重鎮，是大陸五大汽車城之一，擁有上汽、東風、一汽、重汽等四大汽車企業，上百家主機廠及零部件企業聚集於此。

作為柳州汽車整車生產龍頭企業之一的上汽通用五菱，及時跟蹤產業發展趨勢和市場消費需求，推出的小型新能源汽車表現搶眼。2020年，該企業汽車銷量突破160萬輛，其中小型新能源車型銷量達174005輛，同比增長190%。

該企業2020年7月推出的五菱宏光MINIEV純電動微型汽車風頭十足。該車型瞄準三、四線城市及農村市場，以其好開好停、最低售價不到3萬元，迅速成為大陸最暢銷的新能源汽車之一。截至2020年底，該車型累計銷售127651輛，單日最高銷量達2000輛。

此外，新能源汽車快速發展還得益於官方的力推。2014年柳州市政府與上汽通用五菱聯手，開創政企聯動推廣的「柳州模式」，解決新能源汽車推廣遇到的認知難、充電難、停車難等問題。2017年至今，柳州市財政共撥付新能源推廣應用專項資金3.66億元，用於新能源汽車購置補貼、產品公告獎勵、充電設施建設運營補貼、專用車位施劃等，支持新能源汽車推廣。

隨後「柳州模式」升級為「廣西模式」。2019年10月至2020年12月，廣西開展新能源汽車推廣行動，包含專用停車位建設、充電設施建設、審批提速等8項行動。截至2020年12月31日，廣西新能源汽車總保有量達156906輛，建成新能源汽車專用停車位39010個。

作為廣西最大的工業城市，柳州將在新能源汽車產業持續發力。該市今年在部署「三年攻堅行動」推進工業高質量時發展提出：以上汽通用五菱、東風柳汽、國軒高科為龍頭，培育新能源汽車500億元級產業集群。