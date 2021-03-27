低基期及就地過年帶動 大陸1到2月工業利潤大增1.79倍

低基期加上「就地過年」，推動大陸今年前兩月工業企業利潤較去年同期大增1.79倍，較2019年前兩月增長72.1%，工業企業效益狀況延續快速復甦態勢，但大陸國家統計局指出，各行業效益改善還不平衡，部分消費品行業尚未恢復至疫情前正常水準，工業經濟全面恢復的基礎還需鞏固。

路透報導，大陸國家統計局27日公布，今年1到2月，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣1兆1,140.1億元（約新台幣4.94兆）。

大陸國家統計局表示，年初以來，市場需求持續回暖，工業企業延續穩定恢復態勢，生產銷售較去年同期明顯加快。1到2月大陸規模以上工業增加值年增35.1%；營業收入年增45.5%，工業生產銷售均達到近年較好水準，為企業效益改善創造有利條件。

今年春節期間，大陸多地倡導就地過年，企業開工時間明顯延長，員工到崗情況也明顯好於往年，1到2月，大陸規模以上工業企業平均用工人數年增3%，企業用工增加，有力促進工業企業生產加快，效益提升。

從行業來看，大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，前兩月，大陸裝備製造業和高技術製造業利潤較去年同期分別增長7.07倍和3.08倍，其中，醫藥製造業受益於疫苗需求迅速增加、防疫產品增長較快等因素，利潤較去年同期增長95.4%。

原物料製造業利潤增勢良好，前兩月較去年同期增長3.46倍，受產品價格上漲、成本為低價庫存原物料等因素推動，相關行業企業利潤率明顯上升。

而今年前兩月，大陸41個工業大類行業中，38個行業利潤總額較去年同期增加，兩個行業減少，一個行業持平。朱虹說，前兩月9成以上行業利潤增長，近6成行業利潤翻倍，其中，有24個行業利潤增速超過100%。

中新網報導，朱虹分析，整體來看，大陸工業企業效益狀況延續快速復甦態勢，在大陸國內外市場需求穩定恢復、基期較低及「就地過年」等因素帶動下，大陸工業生產銷售增長加快，企業收入、利潤加速恢復，盈利水準回升明顯。