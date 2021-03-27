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禁用新疆棉沒影響？專家一句話戳破官方：中國損失大了

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Nike在陸賽場打廣告 懸了中足協發譴責保留處理合約權利

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
中國足協和職業聯盟籌備組緊急召開內部會議，對Nike發出譴責。圖源：虎嗅網
中國足協和職業聯盟籌備組緊急召開內部會議，對Nike發出譴責。圖源：虎嗅網

新疆棉」風波後，美國運動名牌Nike被大陸網民點名抵制。禍不單行，陸媒《足球報》今日報導，中國足協和職業聯盟籌備組緊急召開內部會議，對Nike發出譴責。同時，中國足協和職業聯盟籌備組一致表示，Nike跟中超聯賽、大陸國家隊的長期合作合約，將「保留進一步處理的權利」。

中國足協和職業聯盟籌備組雖沒有立即宣佈終止合作，但大陸網友評論，Nike在中足賽場打廣告恐怕是「懸了」。

《足球報》報導，無論是中超聯賽還是國家隊都跟Nike有較長期合作的合約。其中，Nike在2009年跟中超公司簽定10年合約，2018年又和中超公司續約10年。按照時間點來看，中超與Nike的合約2028年到期。

另外，中國國家男子足球隊「中國之隊」在2015年與Nike簽了一份12年人民幣10億的合約，按照時間計畫，這份國家隊的合約要持續到2026年年底。

不過，「新疆棉」事件讓雙方長期合作生變，中國足協和職業聯盟籌備組一致行動向Nike發出譴責後，同時強調將保留進一步處理同合約的權利。

新疆棉 足球

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