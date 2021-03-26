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世界銀行預計 大陸今年經濟增長8.1%

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

根據世界銀行發布的最新預測，今年大陸經濟將增長8.1%，推動整個東亞和太平洋地區的經濟增長7.4%，遠超過去年的1.2%。

根據這份「東亞與太平洋地區經濟半年報」，今年大陸經濟將從去年增長2.3%加速至增長8.1%，並扶助該地區經濟擴張7.4%，高於去年的增長1.2%。

報告指，若不計入該地區最大經濟體中國大陸，則東亞和太平洋地區今年經濟將僅增長4.4%，雖較去年的萎縮3.7%有明顯改善，但仍低於長期均值。而個別國家的經濟增長，將取決於防疫情況、利用國際貿易復甦的能力，以及政府提供財政和貨幣支持的能力。

世行稱，由於該區域經濟復甦呈現不均衡態勢，有可能出現「三速復甦」局面，其中預計中國大陸和越南今年增長將更加強勁，分別從2020年的2.3%和2.9%加快至8.1%和6.6%。

其他大型經濟體在危機中受創較深，預計將平均增長4.6%左右，略低於危機前增速。而依靠旅遊業的島嶼經濟體復甦過程將尤其曠日持久。世行稱，新冠肺炎疫情暴發已一年多，東亞與太平洋地區發展中國家的復甦呈現不均衡態勢，其中只有中國大陸和越南實現V形復甦，產出已超過疫情前的水準。

世行在報告中估計，美國的經濟刺激計畫，可能給今年亞太地區各國增速平均增加1個百分點，將復甦時間平均提前約三個月。但預計到2023年，全球旅遊業仍將低於疫情前水準，延遲依賴旅遊業的經濟體復甦。

世界銀行表示，成功的疫苗接種和及早控制住疫情，以及重大的政策改革和新技術的普及，都可能導致增長情況好於預期。

疫情 世界銀行

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