李克強：做好RCEP準備工作 擴大對外開放

大陸政府網今（26）日公告，大陸國務院總理李克強25日在南京主持召開部分地方政府視頻座談會，分析當前經濟形勢，做好RCEP實施的準備工作，立足聯通大陸與國際市場，進一步擴大開放，在拓展合作中維護產業鏈供應鏈穩定。

李克強說，大陸總體延續穩定恢復態勢，今年情況特殊，分析經濟不僅要看同比，還要看月比，一些經濟指標年比增速快，很大程度上有去年同期基數低的因素，從月比看經濟運行總體是平穩的。

李克強說，經濟增長預期目標確定6%以上，實際運行中可能會高一些，還是要立足穩固經濟基本盤，避免大的起落，實現平穩健康發展。繼續做好「六穩」工作、落實「六保」任務，努力實現全年經濟社會發展主要目標任務，推動高質量發展。

李克強說，要著力把經濟運行保持在合理區間，為可持續健康發展奠定堅實基礎。當前國際環境依然複雜，帶來多方面影響特別是大宗商品價格上漲快，大陸就業壓力較大、部分行業恢復較慢等問題。

此外，將加強對實體經濟的金融服務，努力就業擴大、居民收入增加、物價平穩、生態環境改善。

李克強指出，要下大力氣更大激發市場主體活力。大陸有超過1.38億戶市場主體，大企業頂天立地，小企業鋪天蓋地，僅9,000多萬個體工商戶就帶動2億多人就業，正是市場主體的韌性和努力，支撐經濟較快恢復、就業穩定擴大和民生改善。

座談會上，江蘇省委書記婁勤儉、省長吳政隆和吉林省長韓俊、江西省長易煉紅、廣東省長馬興瑞、四川省長黃強發言，普遍認為當前地方經濟運行穩定向好，一些主要指標增長較快，但也有不少困難和挑戰。