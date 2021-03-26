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大陸要求加強地方國企債務風險管控 嚴禁惡意逃廢債

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國有資產監督管理委員會26日發布指導意見，明確要求加強大陸國有企業債務風險管控，並再次強調不得惡意逃廢債。（圖／取自中新網）
大陸國有資產監督管理委員會26日發布指導意見，明確要求加強大陸國有企業債務風險管控，並再次強調不得惡意逃廢債。（圖／取自中新網）

大陸國有資產監督管理委員會26日發布指導意見，明確要求加強大陸國有企業債務風險管控，依法合規開展債務融資和風險處置，嚴格遵守資本市場規則和監管要求，按期做好債務資金兌付，不得惡意逃廢債。

大陸國資委網站發布「關於印發『關於加強地方國有企業債務風險管控工作的指導意見』的通知」（簡稱意見）指出，大陸各地方國資委要把防範地方國有企業債券違約，作為債務風險管控的重中之重。

意見還包括探索實施債券發行年度計畫管理，嚴格審核納入債務風險重點管控範圍企業的發行方案，嚴禁詐欺發行債券、虛假披露資訊、操縱市場價格等違法違規行為，指導地方國有企業嚴格限定所屬子企業債券發行條件。

意見還要求，將企業發債品種、規模、期限、用途、還款等關鍵資訊納入債務風險監測預警機制並實施滾動監測，重點關注信用評級低、集中到期債券規模大、現金流緊張、經營嚴重虧損企業的債券違約風險，督促指導企業提前做好兌付資金接續安排。

意見再次強調了嚴禁惡意逃廢債行為。對已違約的，地方國資委要切實履行屬地責任，指導違約企業妥善做好風險處置，透過盤活土地、出售股權等方式補充資金，積極主動與各方債權人溝通協調，努力達成和解方案，還要防止發生風險踩踏和外溢。

對於已無力化解風險、必須破產的，需督促企業依法合規履行破產程序、強化訊息披露，及時準確披露股東或實際控制人變更、資產畫轉、新增大額債務等重大事項，保障債權人、投資人合法利益。

意見還稱，督促企業嚴格執行大陸國家金融監管政策，按照融資協議約定的用途安排資金，突出主業、聚焦實業，嚴禁過度融資形成資金無效淤積，嚴禁資金空轉、脫實向虛，嚴禁挪用資金、違規套利，並且探索對企業重大資金支出開展動態監控，有效防範資金使用風險。

債務 破產 資本市場

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