陸又卡！逾20家澳企乾草輸陸 許可證過期未得延續

大陸和澳洲貿易關係持續緊張中，觀察者網報導，逾20家向大陸出口乾草（燕麥草）的澳企許可證近日陸續過期，未得到續期。

大陸海關總署於2018年6月6日公布一份「澳大利亞輸華燕麥草註冊生產加工企業名單」顯示，除了3家有效期到2023年12月外，其餘25家有效期均到今年2月，如果這25家出口商不能在2023年12月前得到延續，那麼澳洲乾草將徹底失去大陸市場。

美國ABC新聞24日在一份報告中表示，澳洲對大陸的1.6億澳元乾草出口市場可能是持續貿易緊張局勢中的最新犧牲品，自2月底以來，有28家澳洲對大陸的乾草出口商未能續簽過期的許可證。

環球時報報導，大陸曾接連在澳洲進口的燕麥乾草中發現鼠類。2017年天津檢驗檢疫局工作人員連續3次在對來自澳洲裝載進口燕麥乾草的貨櫃進行檢疫查驗時發現西歐家鼠。

對於中澳貿易關係，大陸商務部副部長王受文之前指出，希望澳方多做一些符合兩國全面戰略合作夥伴關係的事情，推動雙方商業經貿關係穩定健康發展。