快訊

高雄地區4月1日起全天減壓供水 洗車、游泳池要節水10%

缺水「凍未條」！友達派員赴勤美之森工地取水檢測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸商務部長：創新對外投資方式，推動高水準走出去

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
王文濤認為，在高水準走出去方面，要創新對外投資方式。新華社資料照片
王文濤認為，在高水準走出去方面，要創新對外投資方式。新華社資料照片

大陸商務部部長王文濤26日在人民日報撰文稱，要推動進出口協同發展，推進貿易創新發展，優化國內國際市場布局、商品結構、貿易方式，提升出口品質，增加優質產品進口；提高雙向投資水準，堅定維護多邊貿易體制。

王文濤指出，跨境投資是有效利用全球資源要素的重要手段，要堅持引進來和走出去並重，加強雙向投資相互促進，優化境內外產業布局。在高品質引進來方面，繼續縮減外資准入負面清單，擴大鼓勵外商投資範圍，提升外資促進水準，健全外資服務體系，加大產業鏈精準招商力度，促進大陸國內產業轉型升級。

他稱，在高水準走出去方面，創新對外投資方式，健全促進和保障境外投資的法律、政策和服務體系，積極參與全球產業鏈供應鏈重塑，推動大陸產品、服務、技術、品牌、標準走出去。

在促進消費提質擴容方面，要順應消費升級趨勢，努力提升傳統消費，擴大汽車、家電、家居等大宗消費，推動餐飲、家政等生活服務業品質化發展；加快培育新型消費，以數位賦能為手段，支持實體商業轉型升級，促進線上線下的融合發展。

文章強調，深化雙邊、區域經貿合作，實施自由貿易區提升戰略，推動區域全面經濟夥伴關係協定儘早生效實施、中歐投資協定簽署生效，加快中日韓等自貿協定談判，做好積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定工作。

外資 和服 自貿協定

延伸閱讀

台灣八成企業積極導入AI 但門檻是「缺有經驗人才」

兩岸專家攜手 知青茶園起死回生

北京搶金融人才 祭出月薪6.7萬

四川德陽 構建多元數位產業格局

相關新聞

陸商務部長：創新對外投資方式，推動高水準走出去

大陸商務部部長王文濤26日在人民日報撰文稱，要推動進出口協同發展，推進貿易創新發展，優化國內國際市場布局、商品結構、貿易...

陸名嘴曝 新疆棉是美中貿易戰縮影 品牌已轉移產業鏈

「新疆棉」引爆大陸抵制H&M、Nike等國際品牌，不過大陸財經自媒體大V曹磊(曹山石)爆料，近年來BCI的資金主要來自阿...

傳小米將與長城汽車合作生產電動車

新浪財經報導，據知情人士表示，小米集團計畫使用大陸車企長城汽車的工廠來生產電動汽車，成為最新一家加入智慧移動出行競賽的科...

房住不炒 陸銀信貸「穩、進、改」

中國人民銀行（大陸央行）25日對外發布消息稱，其近日在北京召開全大陸24家主要銀行信貸結構優化調整座談會，分析研究信貸形...

購房計分制 上海新7條加碼調控

2月初，上海開始試點新房搖號「計分制」，優先滿足「無房家庭」自住購房需求。3月初，上海市再次升級調控，發布了七條措施，主...

拚「碳中和」  綠色投資需求估139兆

中金公司「碳中和2060」媒體會25日在線上舉行，中金公司研究團隊預計，為實現「碳中和」目標，中國大陸的總綠色投資需求約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。