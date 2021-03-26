陸商務部長：創新對外投資方式，推動高水準走出去

大陸商務部部長王文濤26日在人民日報撰文稱，要推動進出口協同發展，推進貿易創新發展，優化國內國際市場布局、商品結構、貿易方式，提升出口品質，增加優質產品進口；提高雙向投資水準，堅定維護多邊貿易體制。

王文濤指出，跨境投資是有效利用全球資源要素的重要手段，要堅持引進來和走出去並重，加強雙向投資相互促進，優化境內外產業布局。在高品質引進來方面，繼續縮減外資准入負面清單，擴大鼓勵外商投資範圍，提升外資促進水準，健全外資服務體系，加大產業鏈精準招商力度，促進大陸國內產業轉型升級。

他稱，在高水準走出去方面，創新對外投資方式，健全促進和保障境外投資的法律、政策和服務體系，積極參與全球產業鏈供應鏈重塑，推動大陸產品、服務、技術、品牌、標準走出去。

在促進消費提質擴容方面，要順應消費升級趨勢，努力提升傳統消費，擴大汽車、家電、家居等大宗消費，推動餐飲、家政等生活服務業品質化發展；加快培育新型消費，以數位賦能為手段，支持實體商業轉型升級，促進線上線下的融合發展。

文章強調，深化雙邊、區域經貿合作，實施自由貿易區提升戰略，推動區域全面經濟夥伴關係協定儘早生效實施、中歐投資協定簽署生效，加快中日韓等自貿協定談判，做好積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定工作。