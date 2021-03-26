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陸名嘴曝 新疆棉是美中貿易戰縮影 品牌已轉移產業鏈

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸財經自媒體大V曹磊(曹山石)爆料，近年來BCI的資金主要來自阿迪達斯、耐克董事會，也就是BCI金主是美國人，因此，「 新疆棉事件其實是美中貿易戰縮影」。圖源：觀察者網
大陸財經自媒體大V曹磊(曹山石)爆料，近年來BCI的資金主要來自阿迪達斯、耐克董事會，也就是BCI金主是美國人，因此，「 新疆棉事件其實是美中貿易戰縮影」。圖源：觀察者網

新疆棉」引爆大陸抵制H&M、Nike等國際品牌，不過大陸財經自媒體大V曹磊(曹山石)爆料，近年來BCI的資金主要來自阿迪達斯、耐克董事會，也就是BCI金主是美國人，因此，「 新疆棉事件其實是美中貿易戰縮影」。

他並指，耐克、阿迪達斯不會鬆口認輸，對他們來說更有利的是轉移產業鏈。同時，禁令目前已經對新疆棉價造成了巨大影響，貿易商開始拋售，並且在未來幾年持續造成壓力。

曹磊(曹山石)在微博引述「前BCI中國項目總監」，號稱是BCI中國二把手，論述新疆棉風波。專家指出，近年來BCI的資金主要來自阿迪達斯、耐克董事會。美國已逐漸掌握BCI話語權。因此，這次事件實際上就是美中貿易戰的縮影，美國找碴新疆問題，就是爭議人權問題。

歐美拒用新疆棉從去年就開始發酵，專家指，大陸很多紡織企業考量出口，去年已經開始用進口棉。業者憂心，事件延燒後，恐會影響大陸紡織品出口訂單。由於目前大宗商品價格已經很高，且疫情影響全球棉花需求減少，再疊加BCI事件影響大陸紡織業棉花需求，市場研判近期棉花貿易商恐會拋售，導致棉價進一步下挫，且在未來幾年將持續造成壓力。

專家還指，因為新疆棉禁令的影響，去年開始紡織產業加速向越南轉移，同時市場研判耐克、阿迪達斯不會鬆口認輸，對他們來說更有利的可能是轉移產業鏈。

新疆棉 疫情 越南

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