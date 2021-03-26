螞蟻提高支付寶手續費抽成

英國《金融時報》引述消息人士指出，螞蟻與多家銀行達成共識，支付寶今年起將平台上進行交易所產生的手續費分成比率提高至80%，之所以大幅提高交易服務費抽成，傳是為提高估值重新上市。

阿里巴巴旗下的螞蟻集團去年因反壟斷監管致上市臨時喊卡，估值傳縮水逾三分之一，金融時報報導，消息人士透露，螞蟻仍未放棄上市計畫，為抵消早前因監管風波而造成的估值損失，擬從部分監管較少範圍著手，以提高獲利，其中今年起在旗下支付寶平台部分交易服務費抽成將提高至八成。

由於商戶在使用支付寶進行交易時，需支付一定手續費，手續費收入由支付寶、銀行及銀聯分拆抽成，而支付寶所占比率日漸提高，銀行的占比則下降。

據螞蟻集團去年招股書顯示，螞蟻集團有兩大主要收入來源，其一為數位支付與商家服務收入，主要按照交易金額的一定百分比向商家收取交易服務費，占螞蟻總收入35.9%。其二為數位金融科技平台收入，主要向微貸科技、理財科技、保險科技合作夥伴收取技術服務費，. 抽成從8.4% 至39.4%不等，占總收入63.4%。

截至去年6月底的12個月，支付寶總支付交易規模為人民幣 117.9兆元，為中國最大數位支付服務提供商，其流動應用程式服務超過10億用戶和8,000萬個商家。