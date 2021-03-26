大陸3大電信商 5G用戶逾3億

中國移動25日公布去年業績，至此，大陸三大電信商去年財報悉數出爐。經過計算，去年，大陸三大電信商淨利潤合計1412億元（人民幣，下同），平均日賺約3.86億元。

中新經緯報導，數據顯示，去年，中國移動營業收入人民幣7681億元，年增3%；淨利潤1078億，增長1.1%。中國電信營收人民幣3936億元，增長4.7%；淨利潤人民幣209億元，增長1.6%。中國聯通營收人民幣3038億元，增長4.6%；淨利潤125億元，增長10.3%。

經計算，三大電信商去年合計營收約人民幣1兆4655億元，淨利潤1412億元，平均日賺約3.86億元。相較2019年，三大電信商日賺淨利潤年增1.8%。

在用戶數方面，截至去年12月底，中國移動用戶數達9.42億戶，5G套餐用戶1.65億戶；中國電信用戶數達到3.51億戶，5G套餐用戶8650萬戶；中國聯通用戶數3.06億戶，5G套餐用戶7083萬。經過計算發現，去年，三大電信商5G套餐用戶數累計突破3億。

深度科技研究院院長張孝榮認為，大陸三大電信商業績平淡不夠亮麗，顯示電信商進入艱苦發展時期，電信商收入增長不明顯，主因是4G業務飽和，5G建設資本開支投入巨大。按照相關規畫，未來兩年裡仍然還有較大投入，電信商要維持利潤增長，不得不開源節流，進行更激烈的競爭。

談到三大電信商在5G領域未來如何開疆拓土，張孝榮指出，首先應重視行業應用，其次才是個人應用。5G發展應面向行業用戶，尤其是工業領域，電信商應向工業互聯網加速發展，著力點包括智慧雲端、邊緣雲端、智慧物聯網和新興IT服務等新興業務。

張孝榮還指出，大陸電信商需提升服務品質，營造良性的競爭環境，對消費者而言，目前5G套餐資費偏高，只有降低5G套餐價格才能吸引更多用戶。