交通固定資產投資 前2月大增

大陸交通運輸部25日在北京舉行例行記者會披露，今年1至2月，中國大陸交通固定資產投資3032億（人民幣，下同），比2020年同期增長71.7%，比2019年同期增長11.6%。其中，公路水路完成投資2379億元，比2020年同期增長93.9%，比2019年同期增長16.6%。

中新社報導，大陸交通運輸部披露，今年1至2月，完成營業性客運量比2020年同期下降15.0%，比2019年同期下降58.7%，主要受局部地區疫情反彈、就地過年等因素的影響。但中國大陸36個中心城市完成公共交通客運量比2020年同期增長50.4%，比2019年同期下降25.4%。

此外，今年1至2月，完成營業性貨運量67.6億噸，比2020年同期增長48.3%，比2019年同期增長15.8%。

值得一提的是，今年1至2月，完成港口貨物吞吐量23.0億噸，比2020年同期增長20.3%，比2019年同期增長13.3%。完成集裝箱吞吐量4236萬標準箱，比2020年同期增長22.0%，比2019年同期增長9.2%。