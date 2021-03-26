大陸專項行動 嚴打商標惡意搶註

大陸國家知識產權局日前印發「打擊商標惡意搶註行為專項行動方案」，自2021年3月起，集中開展打擊商標惡意搶註行為專項行動，形成打擊商標惡意搶註行為的高壓態勢，助力營造良好創新環境和營商環境。

新華社報導，專項行動將嚴厲打擊以下7類圖謀不當利益、擾亂商標註冊管理秩序、造成較大不良社會影響的惡意搶註情形：惡意搶註大陸國家或區域戰略、重大活動、重大政策、重大工程、重大科技項目名稱的；惡意搶註重大自然災害、重大事故災難、重大公共衛生事件和社會安全事件等突發公共事件相關詞彙、標誌，損害社會公共利益的；惡意搶註具有較高知名度的重大賽事、重大展會名稱、標誌的；惡意搶註行政區劃名稱、山川名稱、景點名稱、建築物名稱等公共資源的；惡意搶註商品或服務的通用名稱、行業術語等公共商業資源的；惡意搶註具有較高知名度的公眾人物姓名、知名作品或者角色名稱的；惡意搶註他人具有較高知名度或較強顯著性商標或其他商業標誌，損害他人在先權益的。

方案同時設置了違反公序良俗和違背誠實信用兩類兜底性規定，並為商標代理機構違法違規行為設置了專門規定。對不以使用為目的的惡意囤積商標註冊申請，也將進行整治。

下一步，大陸國家知識產權局將加強統籌協調，及時曝光典型案例、違法個人、企業和代理機構，對情形惡劣者及時移交地方執法部門進行懲戒，為各類市場主體公平競爭、開展創新和自覺抵制商標惡意搶註行為營造良好的知識產權法治環境、市場環境和社會環境。