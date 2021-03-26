拚「碳中和」  綠色投資需求估139兆

中金公司「碳中和2060」媒體會25日在線上舉行，中金公司研究團隊預計，為實現「碳中和」目標，中國大陸的總綠色投資需求約為139兆元（人民幣，下同），其中2021年到2030年的綠色投資需求約為22兆元，2031年至2060年的綠色投資需求約為117兆元。

中新社報導，中金研究院經濟學家周子彭表示，分行業來看，為了達到「碳中和」目標，大陸電力行業的綠色投資需求最大，總需求達到67.4兆元，其次，則是交通運輸和建築行業，總需求則分別為37.4兆元和22.3兆元。

周子彭稱，大陸電力行業的主要需求來自清潔發電的設備投入，如光伏裝機投入需求16.2兆元，風電投入需求14.3兆元。

對交運行業而言，由於中國大陸未來將用電動車替代汽油車、燃油車，電動車的產量將大幅增加，致使新能源汽車投入與相應能源生產投入提高，同時航空、航運行業交通工具的低碳改造及新能源基礎設施建設也需要大量資金投入，這導致交運行業整體具有較高的投資需求。

如何滿足龐大的綠色投融資需求，對中國大陸綠色金融體系來說，是一個較大挑戰。

中金研報稱，為了更好實現綠色發展目標，中國大陸應統一綠色金融標準制定，健全綠色信息披露機制，完善「外部性內生化的政策激勵，全面發展豐富多元的綠色金融市場，加強綠色投資理念培育，將環境風險納入監管政策考量，最終化四十年的綠色挑戰為千載難逢的綠色發展機遇。