購房計分制 上海新7條加碼調控

2月初，上海開始試點新房搖號「計分制」，優先滿足「無房家庭」自住購房需求。3月初，上海市再次升級調控，發布了七條措施，主要包括嚴格新建商品住房價格備案管理，對居民按優先購房政策購買的新建商品住房實施5年限售，商品住宅用地出讓實行限價競價等。

新華社報導，「計分制」綜合所有認購者的家庭、戶籍、擁有住房狀況、5年以內在滬購房記錄以及在滬繳納社保等五大因素進行打分排序，然後按比房源多30%的原則，選取進入公證搖號選房的人員名單，其餘認購人不再進入公證搖號選房環節。

「這個計分制規則讓我們覺得安心了不少。」畢業後在上海工作了五年的周媛媛和丈夫一直計畫在上海買一套新房，此前他們曾參與過幾個新樓盤認籌，但是因為認籌者眾多，根本無法「搶到」心儀的房源。

深圳、北京等各大城市也在過去一年中多次發布樓市調控「補丁」措施。今年2月，深圳市住房和建設局公布了全市3595個住宅小區二手住房成交參考價格，高於參考價的房源不得在中介公司公開渠道掛牌。同時，嚴查個人套取經營貸資金違規流入房地產市場，通過收緊信貸政策，讓二手房市場降溫。

大陸國家統計局日前發布，2021年2月，上海、北京、廣州和深圳4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.5%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格環比上漲1.1%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

中原地產首席分析師張大偉說，一方面，上海、深圳和杭州等地接連升級樓市調控政策，部分購房者擔憂失去購房資格加快入市；另一方面，一線城市二手房市場延續了去年底的翹尾行情，市場交易慣性加速。

在唯一達到「計分制」認購標準的上海市閔行區永康城浦上雅苑，銷售人員表示，與調控前相比，目前買房人數大幅減少。「以前很多購房者請親戚一起來幫忙搖號，實行『計分制』後打擊了『借殼』和代持行為。」