房住不炒 陸銀信貸「穩、進、改」

中國人民銀行（大陸央行）25日對外發布消息稱，其近日在北京召開全大陸24家主要銀行信貸結構優化調整座談會，分析研究信貸形勢，部署下一階段優化信貸結構工作，要把握「穩、進、改」三個字，堅持「房住不炒」定位以及設立碳減排支持工具。

中新社報導，會議稱，下一階段，金融系統要堅持穩中求進工作總基調，堅持用改革的辦法疏通政策傳導，提升服務經濟高質量發展的能力和水平。

會議表示，一是把握一個「穩」字。總量上要「穩字當頭」，保持貸款平穩增長、合理適度，把握好節奏。保持小微企業信貸支持政策的連續性、穩定性，加強中小微企業金融服務能力建設，實現普惠小微貸款繼續「量增、價降、面擴」。

推動金融系統繼續向實體經濟合理讓利，小微企業綜合融資成本穩中有降。堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度。

二是把握一個「進」字。針對實現碳達峰、碳中和戰略目標，設立碳減排支持工具，引導商業銀行按照市場化原則加大對碳減排投融資活動的支持，撬動更多金融資源向綠色低碳產業傾斜。商業銀行要嚴格執行綠色金融標準，強化信息披露，及時調整信貸資源配置。

加大對科技創新、製造業的支持，提高製造業貸款比重，增加高新技術製造業信貸投放。

三是把握一個「改」字。堅持市場化、法治化原則，前瞻性地綜合考量資金投放、資產負債、利潤、風險指標等因素，持續增強金融服務實體的能力。改善經營理念，提升金融科技水平，強化對企業實質信用風險判斷。因地制宜增加經濟困難省分信貸投放，支持區域協調發展。