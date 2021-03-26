大陸快遞 今年83天破200億件

大陸國家郵政局實時監測數據顯示，截至3月24日，今年中國大陸快遞業務量突破200億件，日均業務量超過2.4億件，日均服務用戶接近5億人次，服務民生作用更加凸顯。今年以來，大陸郵政快遞業繼續保持高速增長態勢，預計全年快遞業務量將超過950億件。

新華社報導，值得注意的是，今年快遞業務量突破200億件用時僅83天，比2020年提前了45天，又一次刷新了中國大陸快遞業發展紀錄。

今年郵政快遞業更貼近民生七件實事提出，要提高建制村快遞服務通達率，東部地區基本實現快遞服務直投到村，中、西部地區分別達到80%和60%。

即使地處快遞業發達的「包郵區」，浙江省杭州市淳安縣由於多丘陵、鄉鎮間距離遠，過去快遞很難送到每個行政村中。

「以前這邊鄉鎮的快遞都要靠運送家具等大件的傳統物流車從主城區捎帶，每件還要收村民5塊錢左右。」中通淳安縣姜家鎮網點負責人余啟讚說，村民想取快遞還要看運氣，如果物流車裝滿了或者短時間沒有下來的車，花錢都取不了。

從2018年開始，淳安縣政府有關部門牽頭，安排各家快遞企業共同推進電子商務進農村綜合示範項目，在常住人口800人以上的行政村都設立快遞服務點，實現了從「快遞下鄉」到「快遞進村」的轉變。

今年大陸農村地區將實現更高標準的投遞深度和頻次，郵政普遍服務的均等化水平會穩步提升，實現從單一寄遞服務向綜合寄遞物流服務升級。