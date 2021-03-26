台灣味到西安 原味創新拚市場

「開這家店的目的之一，就是想讓西安民眾在這裡吃到的風味與台灣街頭的味道並無二致。」在西安經營一家燒肉飯餐廳的台灣青年吳榮庭表示。

中新社報導，作為一名台灣「95後」，吳榮庭並沒有選擇按部就班地升學、就業，在台灣讀完大學一年級之後，他決定去更廣闊的天地闖一闖、看一看。

蚵仔煎、滷肉飯、珍珠奶茶……近年來，大陸民眾消費結構日趨多元，也令「台灣味道」的認知度獲得提升。除了北上廣深等一線城市外，不少從事餐飲行業的台商也開始將目光瞄準大陸西部地區。

2014年，吳榮庭到大陸創業，第一站選擇了福建。如今，吳榮庭已在蘇州、南昌、西安等城市開設了門店，而今年他的重點任務是開發西北市場。

「兩岸的餐飲文化是有差異的，例如，陝西人愛吃麵食，而我們店多以米飯為主，口味需要用時間去培養，並經過長期沉澱後才會有穩定的回頭客。」吳榮庭坦言，曾經有人建議他，在菜品中加入孜然、辣椒等帶有陝西元素的調料，但這與他理解的「工匠精神」相悖，他堅持最大限度地還原台式風味。

與吳榮庭的堅守不同，作為1990年代西進的創業者，巫春燁的「台灣味道」則以融合為關鍵詞。

陝西飲食文化經歷周秦漢唐發展至今，既有著豐富的歷史淵源和獨特口味，亦匯集和融合各地的飲食特色。面對歷史記憶傳承與打造傳統飲食的命題，巫春燁有自己的思考。秦酥、虎符餅乾、油潑辣子冰酪……這些融合陝西歷史、餐飲文化的創意食品均成為巫春燁「智造」的成功案例。

在位於西安大雁塔附近的大唐不夜城步行街，巫春燁所經營的門店成為眾多年輕人「尋味」的常規選項。

「花椒、糖蒜味兒的冰酪輔以神獸瓦片薄脆，滿足味蕾的同時，也滿足了好奇心，同時還知曉了一些當地的歷史文化，可謂一舉多得。」來自四川的遊客楊宇航在巫春燁的門店「打卡」後表示。

「我們追求的並不局限於食品，而是想做陝西的文化，希望更多人通過我們的產品瞭解陝西的歷史文化。」巫春燁說。