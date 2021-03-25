11 Pro發布前雷軍喊話：小米手機售價要人民幣上萬

小米集團董事長雷軍日前在微博宣布，11 Pro與11 Ultra，將於29日登場，並將會挑戰「安卓機皇」的稱號，雷軍25日並喊話「小米要做高階產品，小米手機售價要人民幣上萬元，但未有提及何時達到新目標。

手機中國報導，雷軍表示，小米要做高階手機產品了，定價人民幣上萬元，很多人都質疑小米是不是變了，「人民幣1萬元的手機不是因為它定價人民幣1萬元，而是因為它裡面的科技含量遠不止人民幣1萬元。」

小米要做人民幣萬元手機並不是雷軍心血來潮的決定，先前雷軍就曾在亞布力論壇上表示，自己進軍製造業的初心，就是想解決大陸國貨被人看不起、品質差、設計差的問題，但是小米成立10年以後，大家還覺得小米做的是中低階手機，這點讓他很鬱悶。

就小米目前的產品定位來看，紅米主打中低階性價比，大部分定價人民幣2,000元左右；小米數位系列是高端旗艦機，定價人民幣3,000元以上，小米想要推出人民幣萬元手機，很大機率是推出新的系列產品，可能是之前熱傳的小米折疊螢幕手機。