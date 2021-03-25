中移動獲利4,635億 5G套餐用戶新增1.62億戶

大陸電信商中國移動25日公佈2020年財報，營收入為人民幣 7,681億元，年增3%；淨利潤人民幣1,078億元（新台幣4635億元），年增1.1%。

從營運收入構成來看，其中通信服務收入達到人民幣6,957億元，年增3.2%，有線寬頻收入達到人民幣808億元，年增17.4%，應用及資訊服務收入達到人民幣1,010億元，年增22.4%。

去年是5G商用發展的第一個完整年，在5G發展方面，中國移動在財報中發布，截至去年底，中國移動5G套餐客戶達到1.65億戶，淨增1.62億戶。

去年，中國移動在5G方面的相關投資共計人民幣1,025億元，全年新建約34 萬個5G基地台、累計開通39萬個5G 基地台，為全大陸所有地級市、部分縣城及重點區域提供5G服務，建成全球規模最大的5G SA商用網路。

中國移動在財報中表示，2021年新建2.6GHz基地台12萬座左右，擬與中國廣電聯合採購700MHz基地台40萬座以上，於2021年至2022年建成投產。

從中國移動個人市場表現來看，截至去年底，中國移動客戶9.42 億戶，移動 ARPU（每用戶平均收入）為人民幣47.4元，降幅同比收窄 4.0個百分點；手機上網 DOU提升39.0%，達到9.4GB。

在家庭市場上，寬頻客戶達到1.92億戶，淨增2,013 萬戶，得益於頻寬升級以及增值應用融合的拉動，家庭寬頻綜合ARPU達到人民幣37.7元，年增6.9%。

在政企市場方面，去年客戶數達到1,384萬家，淨增356萬家。專線收入達到人民幣240億元，年增19.3%； DICT收入達到人民幣435億元，年增66.5%，對通信服務收入的增量貢獻達到 2.6 個百分點。

值得一提的是，移動雲收入達到人民幣92億元，年增353.8%。

關於未來展望及挑戰，中國移動在財報中表示，工信部及信通院預計，到2025年，大陸數位經濟規模將增長到人民幣65兆元、 年均複合增長率超10%，信息服務業收入規模將增長到人民幣20.4 兆元、年均複合增長率超13%。

在此背景下，市場格局更加複雜多變，市場主體、信息服務形態與業務模式更加多元，拓展信息服務的機遇視窗期正加速收窄，也給公司帶來了挑戰。