陸商務部：RCEP生效後 陸出口近三成可實現零關稅

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文25日表示，RCEP生效後，大陸出口近三成可實現零關稅待遇。

綜合陸媒報導，王受文指出，去年大陸對RCEP成員國的出口規模達到7,007億美元，占大陸出口總額的27%，大陸從RCEP交易夥伴的進口額去年達到了7,779億美元，占總進口的37.8%，大陸吸引外資有10%來自於RCEP的成員國，所以RCEP生效之後就代表大陸出口的將近30%可以實現零關稅的待遇。

王受文還表示，RCEP對大陸的對外投資和服務的出口都會帶來機會，也會促進大陸對標國際高水準的經貿規則，加快制度性開放，推動建設更高水準開放型經濟的新體制。

王受文介紹，聯合國貿發會議日前對RCEP的效果做了研究，研究報告表明，到2025年，RCEP將會給15國成員出口增長帶來10%以上。美國彼得森國際經濟研究所也做了研究測算，結果是到2030年RCEP成員國國民收入合計將增長1860億美元，年出口總額預計額外增長5,190億美元，日前日本政府發布了一個分析評估報告，認為RCEP將促進日本GDP增長2.7%。

王受文認為，RCEP巨大的市場開放和規則方面的承諾，將會推動本地區所有成員國經濟的增長和發展，所有國家都會受益。