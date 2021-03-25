陸挺企業 再減稅3,400億

大陸國務院總理李克強昨（24）日主持召開國務院常務會議，部署降低企業稅負，實施提高製造業企業研發費用加計扣除比率等政策，預估今年再為企業新增減稅人民幣800億元（約新台幣3,440億元）。

同時，國常會決定將普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計畫，進一步延至今年底。加大對小微企業的支持。

國常會會議決定，一是今年1月1日起，將製造業企業研發費用加計扣除比率由75%提高至100%，相當於企業每投入100萬元研發費用，可在應納稅所得額中扣除200萬元。預計可在去年減稅超過人民幣3,600億元基礎上，今年再為企業新增減稅800億元。這將是今年結構性減稅中力度最大的一項政策。

二是改革研發費用加計扣除清繳核算方式，允許企業自主選擇按半年享受加計扣除優惠，上半年的研發費用由次年所得稅彙算清繳時扣除改為當年10月份預繳時即可扣除，讓企業儘早受惠。

同時，針對科技研發服務企業、雙創企業的稅收支持政策。會議指出，去年以來實施的支持小微企業兩項直達貨幣政策工具，即對地方法人銀行辦理普惠小微企業貸款延期還本付息給予激勵、對其發放小微信用貸款提供優惠資金支援，會議決定，在前期已將兩項直達貨幣政策工具延續實施至今年第1季的基礎上，進一步延長實施期限到今年底。

一是對今年底前到期的普惠小微企業貸款，由企業和銀行自主協商延期還本付息，並繼續對辦理貸款延期還本付息的地方法人銀行按規定給予激勵，激勵比率為貸款本金的1%。