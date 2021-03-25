騰訊去年每天賺14億元

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸網路巨頭騰訊控股昨（24）日發布財報，去年獲利人民幣1,227.4億元（約新台幣5,277億元），年增30%，優於預期，平均每日賺約新台幣14.4億元。

第一財經報導，騰訊財報顯示，去年營收4,820.64億元，年增28%。去年第4季營收人民幣1,336.6億元，年增26%，獲利人民幣332億元，年增30%。

截至去年第4季，騰訊微信及WeChat的合併月活躍帳戶數為12.25億，年增5.2%。騰訊QQ智慧終端月活躍帳戶數為5.95億，年減8.1%。

去年社群網路營收增27%至人民幣1,081億元。財報稱，去年以來，作為微信生態的核心紐帶，小程序連接企業微信、微信支付、微信搜一搜、微信AI等微信平台，商家自營小程序GMV（商品交易總額）年增達255%。

小程序大力促進企業數位化轉型升級，加速大陸數位經濟與實體經濟融合發展；微信生態衍生的就業機會超過3,600萬，小程序成為微信帶動就業的核心引擎。

網路遊戲方面，去年營收為人民幣1,561億元，增36%；智慧手機遊戲收入總額及個人電腦客戶端遊戲收入分別為人民幣1,466億元及446億元。

財報中首次披露外界關切的未成年遊戲消費數據，16歲以下用戶僅貢獻騰訊於大陸境內市場的遊戲總流水3.2%，並強調將持續升級健康系統，為大陸青少年提供健康的遊戲環境。去年底，騰訊已在大陸銷售超過100萬台Switch主機，並發布十多款的Switch遊戲。

金融科技及企業服務業務上，去年收入年增26%至人民幣1,281億元。增長的主要原因是在擴大的用戶基礎和業務規模推動下，商業支付、理財服務及雲服務的收入增長。

財報顯示，騰訊的收費增值服務帳戶數年增22%至2.1億。

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