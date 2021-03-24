報告：深圳奪陸城市活躍度第一 南京第4力壓廣州、杭州

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
深圳、上海、北京拿下大陸城市投資活躍度前三名，而江蘇南京排名第4。（圖／取自澎湃新聞）
深圳、上海、北京拿下大陸城市投資活躍度前三名，而江蘇南京排名第4。（圖／取自澎湃新聞）

23日，天眼查23日發布「新發展十年—中國城市投資環境發展報告」，報告顯示，深圳奪下大陸城市投資活躍度冠軍寶座，而上海北京拿下則分別位居第2、第3名，值得注意的是，江蘇南京排名第4，表現十分亮眼。

澎湃新聞報導，天眼查透過整理2011到去年10年期間，大陸28個新興行業和36個重點城市的企業增長和投資等相關數據，洞察大陸城市投資活力新圖景。

報告指出，大陸城市的投資環境與當地的經濟實力、市場規模、人才資源、營商環境等多方面因素有關。數據顯示，36個城市企業產生的對外投資和獲得投資的數量呈現明顯的正相關性，資本的流出地往往也會成為資本青睞的流向地。

上述報告透過分析36個重點城市的投資數據可以發現，深圳、上海、北京排名城市投資活躍度排行榜前三名，南京排名第4，表現亮眼，活躍度均遠高於其它城市。另外，廣州和杭州緊追在後，同樣表現出強勁的資本活力。

至於南京為何躍升至第4名？上述機構報告提出4點理由：第一，近年來，南京不斷優化營商環境。2018年，南京頒布了「南京市優化營商環境100條」，主動拆除政策藩籬，進一步激發市場活力和社會創造力。

第二，南京發布的「2019中國城市營商環境報告」中排名大陸第6名。

第三，天眼查數據顯示，2016到去年五年時間，南京企業年度註冊增速始終穩定在12%以上，近三年增速均高於深圳、上海和北京3個城市。

第四，今年2月23日，南京最新頒布「南京市優化營商環境100條（2021年版）」，該政策是該市第三次升級優化營商環境「100條」，其中8條舉措為大陸首創。

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